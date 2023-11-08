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23:32, 8 ноября 2023Бывший СССР

В Абхазии начали поиски замеченных в горах вооруженных людей

В горах Абхазии ищут группу неизвестных вооруженных людей

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут рассказал, что охотники заметили в горах в Гулрыпшском районе группу людей, которые были вооружены иностранным оружием. Силовые службы начали их поиски, сообщает ТАСС.

«Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков», — заявил глава МВД.

Он уточнил, что они были в черной форме, масках и касках, а также были вооружены иностранным оружием, вероятнее всего, автоматами М4. Киут добавил, что их дрон летал и разведывал местность.

По его словам, в настоящее время идет поиск данной группы людей и выясняются их намерения.

Ранее президент республики Аслан Бжания заявил, что война с Грузией нанесла Абхазии экономический ущерб в более 11 миллиардов долларов.

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