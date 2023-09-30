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15:36, 30 сентября 2023Бывший СССР

Президент Абхазии оценил экономический ущерб от войны с Грузией

Президент Абхазии Бжания: война с Грузией принесла ущерб в миллиарды долларов

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Война с Грузией нанесла Абхазии экономический ущерб в более 11 миллиардов долларов. Так урон от боевых действий оценил президент республики Аслан Бжания, пишет РИА Новости.

«В результате войны экономике и инфраструктуре Абхазии был нанесен колоссальный ущерб — были разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд», — сказал абхазский лидер.

Он отметил, что Вооруженные силы республики потеряли около трех тысяч бойцов и командиров, и потери среди мирных жителей были существенными. По его словам, террору также подверглись представители других национальностей, проживающих в Абхазии.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Бжанию с Днем победы и независимости республики. Он отметил, что тридцать лет назад абхазский народ отстоял право на свободную жизнь.

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    Алевтина Запольская
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