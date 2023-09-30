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09:20, 30 сентября 2023Бывший СССР

Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости

Путин поздравил Бжанию с Днем победы и независимости Абхазии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что тридцать лет назад абхазский народ отстоял право на свободную жизнь. Говоря об отношениях двух государств, Путин указал, что они развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства.

Помимо прочего, президент пообещал продолжать оказывать содействие правительству и народу Абхазии.

В июле состоялся телефонный разговор Путина и Бжании. Стороны обсудили другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

Ранее Аслан Бжания заявил, что Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Россией.

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    Алина Гончарова
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