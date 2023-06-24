Президент Абхазии заявил о всеобъемлющей поддержке действий Путина

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о полной поддержке действий Путина

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с заявлением о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте главы Абхазии.

«В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер", заявляю о всеобъемлющей поддержке действий Президента Российской Федерации — верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка», — заявил Аслан Бжания.

Глава Абхазии отметил, что уверен в успешном решении событий последних дней в соответствии Конституцией и законами Российской Федерации благодаря решительности и мудрости Владимира Путина. Аслан Бжания добавил, что Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Россией. Он также призвал граждан республики не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев обратился к находящимся в составе ЧВК «Вагнер» соотечественникам. Глава республики призвал сограждан не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям.