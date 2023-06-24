Президент Южной Осетии обратился к находящимся в составе «Вагнера» гражданам

Глава Южной Осетии призвал своих граждан из состава «Вагнера» не оказывать им поддержку

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев обратился к находящимся в составе ЧВК «Вагнер» соотечественникам. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики призвал своих граждан не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям.

Ранее ЧВК «Вагнер» начала минировать дороги в Ростове и устанавливать пулеметы.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

