ЧВК «Вагнер» начала минировать дороги в Ростове и устанавливать пулеметы

Mash: ЧВК «Вагнер» начала минировать дороги в Ростове и устанавливать пулеметы

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала устанавливать пулеметы в Ростове-на-Дону и минировать дороги. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, вагнеровцы начали обустраивать блокпосты и огневые точки, которые усиливают пулеметами. Также местные жители отметили, что ЧВК устанавливает на некоторых дорогах мины, однако точные адреса и улицы на данный момент неизвестны.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Позднее Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».