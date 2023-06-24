Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 24 июня 2023Россия

ЧВК «Вагнер» начала минировать дороги в Ростове и устанавливать пулеметы

Mash: ЧВК «Вагнер» начала минировать дороги в Ростове и устанавливать пулеметы

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала устанавливать пулеметы в Ростове-на-Дону и минировать дороги. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, вагнеровцы начали обустраивать блокпосты и огневые точки, которые усиливают пулеметами. Также местные жители отметили, что ЧВК устанавливает на некоторых дорогах мины, однако точные адреса и улицы на данный момент неизвестны.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Позднее Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Что это означает?
    Президент Южной Осетии обратился к находящимся в составе «Вагнера» гражданам
    Маск отреагировал на ситуацию с ЧВК «Вагнер»
    ЧВК «Вагнер» начала минировать дороги в Ростове и устанавливать пулеметы
    Бастрыкин поручил принять меры для реагирования на преступления против госвласти
    Движение по Москве-реке временно приостановили
    Тренер Анкалаева рассказал об организации следующего поединка бойца
    Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в российском регионе
    Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации
    В центре Ростова-на-Дону раздался взрыв
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.