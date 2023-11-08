Израиль предупредили о последствиях из-за дефицита боеприпасов США

Полковник Кнутов заявил, что Израилю может хватить американских снарядов

В условиях дефицита 155-миллиметровых снарядов, поставляемых США Израилю и Украине, проблемы у ЦАХАЛ могут начаться только в случае, если к конфликту присоединятся другие арабские страны. В противном случае стране хватит собственных запасов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Обычно Израиль проводил операции, подобные текущей, следующим образом: порядка месяца идет интенсивная фаза, затем два-три месяца зачистка, затухание, блокирование. Самая активная фаза прошла где-то неделю назад, значит, еще недели три конфликт будет продолжаться. На этот период Израилю хватит и собственных, и американских снарядов», — сказал Кнутов.

Тем не менее проблемы, по его словам, могут начаться в случае, если другие страны арабского мира решат поддержать палестинцев. Впрочем, он обратил внимание на то, что полноценно вступать в конфликт отказалась даже ливанская группировка «Хезболла».

«В прошлую пятницу ожидалось, что "Хезболла" объявит о вступлении в конфликт, но этого не произошло. Иран вступит только при определенных условиях. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен проехал весь Ближний Восток и, вероятно, есть какие-то договоренности: руководители стран понимают, что, если не подчинятся США, против них введут те же санкции, что и против российских политиков», — допустил полковник.

Он заключил, что, поскольку размер боевых действий Израиля не так велик, США могут найти ресурсы для того, чтобы обеспечить ЦАХАЛ снарядами в необходимом объеме.

Ранее в США заявили об истощении запасов 155-миллиметровых снарядов из-за поставок в Израиль и на Украину. Отмечается, что США планируют увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц в 2025 году.

