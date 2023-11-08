В США рассказали об истощении запасов снарядов из-за Украины и Израиля

В США заявили об истощении запасов 155-миллиметровых снарядов из-за двух стран

Армии США необходимо, чтобы Конгресс утвердил выделение 3,1 миллиарда долларов на покупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение производства для быстрого пополнения запасов, истощенных поставками на Украину и в Израиль. Об этом рассказал главный по закупкам оружия для американской армии Дуг Буш, передает Reuters.

Указанная сумма входит в запрос на сумму 106 миллиардов долларов, сделанный президентом США Джо Байденом для модернизации или строительства предприятий по производству 155-миллиметровой артиллерии во многих штатах. По словам Буша, из 3,1 миллиарда долларов около половины пойдет на наращивание промышленного потенциала, а остальная часть пойдет на закупку патронов.

«Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику и создать новые рабочие места», — подчеркнул представитель американской армии.

Отмечается, что США планируют увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц в 2025 году.

Ранее стало известно, что помощь США по запросу американского лидера Джо Байдена позволит Израилю удвоить арсенал систем противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Пакет помощи в размере 14,3 миллиарда долларов будет потрачен на закупку у израильского концерна Rafael более 100 пусковых установок системы, которые включат по меньшей мере 14 тысяч ракетных перехватчиков «Тамир». Это позволит сформировать в общей сложности 25 батарей ПВО вместо имеющихся 10.

