Израиль удвоит арсенал систем ПВО «Железный купол» благодаря США

Bloomberg: помощь США может удвоить арсенал систем ПВО «Железный купол» Израиля

Помощь США по запросу американского лидера Джо Байдена позволит Израилю удвоить арсенал систем противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что пакет помощи в размере 14,3 миллиарда долларов будет потрачен на закупку у израильского концерна Rafael более 100 пусковых установок системы, которые включат по меньшей мере 14 тысяч ракетных перехватчиков «Тамир». Это позволит сформировать в общей сложности 25 батарей ПВО вместо имеющихся 10.

Ранее Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов.