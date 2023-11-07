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09:48, 7 ноября 2023Мир

Израиль удвоит арсенал систем ПВО «Железный купол» благодаря США

Bloomberg: помощь США может удвоить арсенал систем ПВО «Железный купол» Израиля

Фото: Saeed Qaq / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Помощь США по запросу американского лидера Джо Байдена позволит Израилю удвоить арсенал систем противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что пакет помощи в размере 14,3 миллиарда долларов будет потрачен на закупку у израильского концерна Rafael более 100 пусковых установок системы, которые включат по меньшей мере 14 тысяч ракетных перехватчиков «Тамир». Это позволит сформировать в общей сложности 25 батарей ПВО вместо имеющихся 10.

Ранее Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов.

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      Глеб Бажуткин
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