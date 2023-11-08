Посол Израиля в России назвал сроки согласования эвакуации россиян из Газы

Бен Цви: согласование эвакуации россиян из Газы займет до двух недель

Согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

«Это может занять, если будут пропускать 600 человек в день, две недели», — рассказал посол. По его словам, такое ограничение поставила египетская сторона.

Отмечается, что Бен Цви не смог ответить на вопрос агентства, почему россиян не добавили в списки согласованных на выезд среди граждан СНГ.

Ранее дипломатический источник ТАСС заявил, что эвакуация граждан России из Газ ожидается в ближайшие дни.