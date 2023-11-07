Названа предполагаемая дата эвакуации россиян из Газы

ТАСС: эвакуацию россиян из Газы можно ожидать в ближайшие дни

Эвакуация граждан России из сектора Газа ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть основания полагать, что в ближайший день-два россияне будут эвакуированы из сектора Газа», — сказал дипломатический источник агентства.

Как сообщает ТАСС, Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать вывозу россиян из зоны конфликта.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия надеется на одобрение списков россиян для эвакуации из Газы. По его словам, российская сторона одна из первых подала списки граждан на эвакуацию.

