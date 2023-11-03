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20:07, 3 ноября 2023Мир

В МИД России прокомментировали ситуацию с эвакуацией россиян из Газы

Богданов: Россия надеется на одобрение списков россиян для эвакуации из Газы

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Россия одна из первых направила Израилю списки россиян для эвакуации из сектора Газа, но они еще не подписаны. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов выразил надежду, что израильская сторона одобрит их, сообщает РИА Новости.

«Мы чуть ли не первыми направили эти списки. К сожалению, эта [израильская] структура пока ставит подписи на списках других государств. Мы надеемся, [что израильская сторона в ближайшее время одобрит российские списки]», — сказал он.

Дипломат объяснил, что выезд иностранцев из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах» возможен только после одобрения списков израильской стороной, которая потом перенаправляет их египетской стороне для пропуска на свою территорию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство предпринимает активные усилия по эвакуации группы россиян и членов их семей из сектора Газа. По ее словам, для этого Москва контактирует с властями Египта и Палестины.

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      Дарья Балацкая
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