69-я параллель
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20:05, 8 ноября 202369-я параллель

Путин дал поручение по строительству моста через Лену

Путин поручил доложить о мерах по завершению возведения моста через Лену

Фото: Michail Dementiev / Unsplash

Правительству необходимо доложить о мерах, принятых для завершения возведения моста через реку Лена в районе Якутска. Такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин, оно опубликовано на официальном портале главы государства.

Строительство моста через Лену в Якутии планируют начать в 2024 году. Завершить работы по возведению конструкции протяженностью более трех километров предполагают к 2028 году.

Известно, что в 2025 году на проект выделят 1,34 миллиарда рублей, в 2026-м — 3,20 миллиарда, в 2027-м — 19,23 миллиарда, в 2028-м — 19,23 миллиарда.

Мост через Лену позволит соединить восточную и западную части Якутии, между которыми не существует круглогодичного сухопутного сообщения. Также он свяжет Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем.

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      Марк Леонов
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