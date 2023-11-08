Путин оценил свои контакты с Токаевым

Путин: контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей России и Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил, что его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей. Такую оценку он дал в интервью газете «Казахстанская правда», текст которого опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, он и Токаев регулярно созваниваются и встречаются в разных форматах. «"Сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о предстоящем визите Путина в Казахстан, который состоится 9 ноября. Уточнялось, что глава государства проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего развития отношений, стратегического партнерства и союзничества.