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09:07, 8 ноября 2023Бывший СССР

Путин предупредил о стремлении некоторых расшатать власть в странах СНГ

Путин: некоторые стремятся расшатать легитимную власть в странах СНГ

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Некоторые страны стремятся расшатать легитимную власть в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и нарушить их традиционные связи с Россией. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, эти страны также пытаются навредить общественной стабильности и традиционным ценностям. «Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию», — подчеркнул президент.

Путин заявил о сохранении общих для стран СНГ угроз, в частности, терроризма и организованной преступности, наркоторговли и незаконной миграции. «Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы», — сказал он.

Российский лидер призвал максимально использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для изучения ситуации на пространстве СНГ, четкого определения приоритетов и корректировки планирования.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Запад пытается переманить на свою сторону партнеров Москвы из Средней Азии, используя недобросовестную конкуренцию и шантаж.

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