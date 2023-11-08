В МИД рассказали о попытках Запада переманить партнеров России в Средней Азии

Димломат МИД Стерник: Запад пытается переманить партнеров РФ в Средней Азии

Запад пытается переманить на свою сторону партнеров Москвы из Средней Азии, используя недобросовестную конкуренцию и шантаж. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Стерник, передает РИА Новости.

«Апологеты санкций стараются "кнутом и пряником" склонить на свою сторону наших близких партнеров, обещают им какие-то "компенсации ущерба". Именно с такой целью они разъезжают по столицам региона», — заявил дипломат.

Стерник также рассказал, что Москва учитывает все факторы риска и принимает меры, чтобы обезопасить свои «абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон совершил турне по странам Средней Азии, чтобы договориться о наращивании поставок урана для атомной промышленности своей страны. Первой посещенной им страной стал Казахстан.