Российские средства ПВО сбили пять самолетов ВСУ за сутки

Минобороны сообщило, что российские ПВО сбили пять самолетов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что в районе поселка Каменка Донецкой народной республики (ДНР) был сбит Су-27, а в районе села Преображенка в ДНР и города Кривой Рог Днепропетровской области — два МиГ-29. Кроме того, в районе села Токаревка Херсонской области и Павлограда Днепропетровской области были сбиты два Су-25.

Также за сутки российские военнослужащие перехватили одиннадцать реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.

В Минобороны добавили, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Одесской области. Станция находилась в районе населенного пункта Арциз.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.