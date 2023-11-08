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15:29, 8 ноября 2023Россия

Российские средства ПВО сбили пять самолетов ВСУ за сутки

Минобороны сообщило, что российские ПВО сбили пять самолетов ВСУ за сутки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что в районе поселка Каменка Донецкой народной республики (ДНР) был сбит Су-27, а в районе села Преображенка в ДНР и города Кривой Рог Днепропетровской области — два МиГ-29. Кроме того, в районе села Токаревка Херсонской области и Павлограда Днепропетровской области были сбиты два Су-25.

Также за сутки российские военнослужащие перехватили одиннадцать реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.

В Минобороны добавили, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в Одесской области. Станция находилась в районе населенного пункта Арциз.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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