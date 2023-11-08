Российские войска уничтожили станцию комплекса С-300 в Одесской области

Минобороны отчиталось об уничтожении станции комплекса С-300 в Одесской области

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Одесской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что станция ЗРК Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилась в районе населенного пункта Арциз. Помимо того, Вооруженным силам России удалось поразить пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины, находящиеся в районе Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили две пусковые установки С-300. По данным Минобороны России, установки были поражены в районе населенного пункта Зеленый гай Николаевской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.