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15:30, 8 ноября 2023Россия

Российские войска уничтожили станцию комплекса С-300 в Одесской области

Минобороны отчиталось об уничтожении станции комплекса С-300 в Одесской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Одесской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что станция ЗРК Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилась в районе населенного пункта Арциз. Помимо того, Вооруженным силам России удалось поразить пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины, находящиеся в районе Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).

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6 декабря 2022

Ранее стало известно, что российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили две пусковые установки С-300. По данным Минобороны России, установки были поражены в районе населенного пункта Зеленый гай Николаевской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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      Никита Абрамов
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