Российские военные в зоне СВО уничтожили две пусковые установки С-300 ПС ВСУ
МО РФ: российские военные уничтожили две украинские пусковые установки С-300 ПССюжетСпециальная военная операция на Украине
Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили две пусковые установки С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.
Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, самоходные версии зенитных ракетных комплексов С-300 П были поражены в районе населенного пункта Зеленый гай Николаевской области.
Представитель МО добавил, что кроме ракетных установок были поражены пункт управления и радиолокационная станция.
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