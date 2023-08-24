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13:04, 24 августа 2023Россия

Российские военные в зоне СВО уничтожили две пусковые установки С-300 ПС ВСУ

МО РФ: российские военные уничтожили две украинские пусковые установки С-300 ПС
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили две пусковые установки С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, самоходные версии зенитных ракетных комплексов С-300 П были поражены в районе населенного пункта Зеленый гай Николаевской области.

Представитель МО добавил, что кроме ракетных установок были поражены пункт управления и радиолокационная станция.

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    Марк Леонов
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