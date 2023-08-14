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15:59, 14 августа 2023Россия

Российские военные в ходе СВО впервые уничтожили испанский миномет «Alacran»

ВС России впервые уничтожили испанский миномет «Alacran» в зоне спецоперации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили несколько образцов поставленных Вооруженным силами Украины (ВСУ) западных артиллерийских систем. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженным силам (ВС) России удалось подбить три американские артсистемы М777, польскую самоходную гаубицу Krab и французскую самоходную гаубицу Caesar. Кроме того, впервые был уничтожен испанский самоходный миномет «Alacran».

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Отдельно Конашенков рассказал, что в ходе проведения СВО были уничтожены британская гаубица FH-70 и самоходная артсистема Panzerhaubitze-2000.

Также за минувшие сутки системы противовоздушной обороны ВС России сбили 28 беспилотников ВСУ.

Ранее глава МО России Сергей Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике. По словам главы российского оборонного ведомства, его оценку подтверждают представленные на форуме «Армия-2023» военные трофеи.

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    Марк Леонов
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