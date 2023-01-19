Россия пообещала пустить в расход западную технику на Украине

Посол России в Лондоне Келин заявил, что западная техника на Украине пойдет в расход

Техника, поставленная на Украину западными странами, будет пущена в расход. Такое развитие событий пообещал посол России в Лондоне Андрей Келин, его слова приводит РИА Новости.

«Эта техника также пойдет в расход, как и предыдущая, без сомнений», — высказал свое мнение российский диппредставитель. Он также добавил, что на данный момент в британских политических кругах не говорят об увеличении средств, выделяемых на военную помощь Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на планы Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2 фразой «эти танки горят и будут гореть». По его словам, поставка Западом вооружений никак не повлияет на ход спецоперации Москвы.