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11:42, 8 ноября 2023Ценности

Раскрыты подробности романа Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Инсайдеры раскрыли подробности романа модели Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

По словам источников, отношения звездной пары активно развиваются. «Все очень быстро становится серьезным. Они вместе каждый день», — рассказали они.

Кроме того, собеседники издания отметили, что Купера привлекает не только внешность манекенщицы, но и ее ум. «Он находит ее интересной», — уточнили инсайдеры.

Ранее папарацци запечатлели Джиджи Хадид и Брэдли Купера на свидании. Возлюбленные были замечены во время похода в театр Люсиль Лортель, расположенный в Нью-Йорке, США, на спектакль «Дэнни и глубокое синее море».

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      Мария Винар
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