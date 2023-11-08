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04:17, 8 ноября 2023Экономика

Россияне набрали кредитов более чем на 100 триллионов рублей

ЦБ: россияне оформили кредитов более чем на 101,2 триллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суммарный портфель кредитов россиян и бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей, составив 101,2 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Центробанка.

Уточняется, что основная часть — кредитный портфель бизнеса, который достиг 70,5 триллиона рублей. Займы россиянам составили 30,7 триллиона рублей. По данным регулятора, с начала года объем кредитов вырос на 19 процентов.

По оценке Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за последний год также наблюдается резкий рост числа россиян — неплательщиков по кредитам. За январь-сентябрь 2023 года показатель увеличился на 22 процента, до 21,1 миллиона человек.

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      Юлия Мискевич
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