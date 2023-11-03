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08:30, 3 ноября 2023Экономика

В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

ФССП сообщила о росте числа неплательщиков по кредитам среди россиян на 22 %

Фото: Unsplash

За последний год наблюдается резкий рост числа россиян–неплательщиков по кредитам. По оценке Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за январь-сентябрь 2023 года показатель увеличился на 22 процента, до 21,1 миллиона человек, пишут «Известия». Три года назад, в 2020-м, в первые девять месяцев насчитывалось 11 миллионов неплательщиков по кредитам.

Общая сумма долгов, подлежащих выплате, достигла 2,9 триллиона рублей, что на 300 миллиардов больше, чем годом ранее. К концу сентября 2022 года этот показатель увеличился в годовом выражении только на 100 миллиардов рублей.

Как сообщили в ведомстве, принудительному погашению кредитов мешает низкая платежеспособность граждан. У таких должников зачастую также имеются долги по налогам, оплате услуг ЖКХ, алиментам и другим социально значимым сборам.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал рост числа неплательщиков с инфляцией, которая опережает повышение доходов граждан.

Дополнительным фактором он назвал повышение ключевой ставки, которая за последние четыре месяца выросла в два раза — с 7,5 до 15 процентов годовых. Дело в том, что многие заемщики берут новые кредиты для погашения старых, что позволяет им не допустить просрочки, хотя и увеличивает сумму обязательств. Однако при росте стоимости кредитов такая схема становится значительно менее выгодной, иногда неподъемной.

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По данным Центробанка, к настоящему времени кредиты в России оформлены у 47 миллионов человек, что на два миллиона больше, чем годом ранее. Сильнее всего растет число заемщиков, у которых на счету три и более долговых обязательств. В регуляторе отмечают, что динамика связана с ухудшением стандарта выдачи кредитов.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут темпами выше инфляции. На прошлой неделе Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда на 18,5 процента.

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      Платон Щукин
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