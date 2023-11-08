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16:38, 8 ноября 2023Среда обитания

Россияне резко отвернулись от ипотеки

Forbes: выдачи ипотеки в России обвалились на 19,4 процента
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В октябре выдачи ипотеки в России обвалились на 19,4 процента. О том, что россияне резко отвернулись от кредитов на жилье, сообщает Forbes со ссылкой на данные Frank RG.

Согласно предварительной оценке, по итогу месяца объем выданных ипотечных кредитов составил 775,6 миллиарда рублей против рекордных 962 миллиардов в сентябре. Динамика жилищного кредитования в месячном выражении оказалась худшей среди всех сегментов рынка, а объем потребительского кредитования снизился на девять процентов. Число оформленных ипотек также упало на 17 процентов, до 193 тысяч кредитов. Впервые с мая 2023 года снизился средний размер кредита — с 4,15 миллиона рублей в сентябре до 4,03 миллиона.

Таким образом рынок реагирует на меры охлаждения, принятые Центробанком (ЦБ). На снижение объемов выдачи ипотеки могло повлиять постановление правительства об увеличении минимального первоначального взноса по льготным программам, а также решение ЦБ ввести надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которые дестимулировали банки выдавать рыночную ипотеку с низким первоначальным взносом и закредитованным заемщикам. Роль сыграли и высокие ставки, выросшие вслед за ключевой.

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Банки подтвердили снижение выдач. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, спрос на несубсидируемую ипотеку снижается, в то время как на субсидируемую — растет. ВТБ прогнозирует снижение спроса и объемов выдач жилищных кредитов на 35 процентов в четвертом квартале 2023 года и на 27 процентов в первом квартале 2024 года относительно октября-декабря 2023-го. «В октябре после ажиотажного спроса мы зафиксировали корректировку продаж практически до уровня августа. При этом доля госпрограмм выросла с 54 процентов в августе до 70 процентов в октябре», — отметили в пресс-службе банка.

Банкиры и эксперты рынка ожидают, что по итогам текущего года объем выдач ипотеки составит 6,9-7,7 триллиона рублей. Согласно прогнозам, в 2024-м выдачи снизятся.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил выдавать льготную ипотеку в России до рождения ребенка.

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      Александра Качан
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