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14:51, 3 ноября 2023Среда обитания

Россиянам предложили выдавать льготную ипотеку до рождения ребенка

Партия «Новые люди» предложила выдавать льготную ипотеку до рождения ребенка
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Льготную ипотеку в России необходимо выдавать еще до рождения ребенка, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Такой подход позволит поднять рождаемость сразу в два раза, написал он в своем Telegram-канале.

Свои соображения по этому поводу фракция уже озвучила правительству России, пояснил Нечаев. Запрет абортов, по его словам, существенного влияния на ситуацию с рождаемостью не окажет. Тогда как льготная ипотека, предоставляемая еще до появления ребенка, сможет оказать позитивный эффект.

«Это реальный опыт наших регионов, самый показательный из которых — Сахалин», — написал глава фракции. Из-за нежелания «растить ребенка в съемной однушке и вкалывать на двух работах» женщины, по его словам, откладывают рождение ребенка на возраст после 30.

На Сахалине же власти смогли добиться увеличения рождаемости путем оказания господдержки молодоженам, добавил Нечаев. Им помогали с первым взносом по ипотеке, давали возможность бесплатно пройти скрининг плода и закончить курсы по семьеведению. Все это привело к увеличению коэффициента рождаемости в регионе с 1,56 до 2,16.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков анонсировал увеличение маткапитала. В 2024 году он вырастет на уровень фактической инфляции, которая сложится на конец 2023 года. На данный момент маткапитал на следующий год запланирован в размере 631 тысячи рублей (на первого ребенка), и в размере 834 тысяч — на второго (в случае, если не был получен капитал на первенца).

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      Лилиана Набиуллина
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