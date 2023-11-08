Российская армия уничтожила украинскую ДРГ под Донецком

Гагин: Российская армия уничтожила ДРГ при попытке пройти к российским позициям

Российская армия уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке пройти к российским позициям. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«Вчера под Донецком наши разведчики обнаружили ДРГ врага. Удары артиллерии и работа пулеметчиков остановили пыл, группа уничтожена», — сказал Гагин.

Советник уточнил, что, по предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 10 человек в результате неудачной операции.

Ранее российские бойцы атаковали украинские позиции под Клещеевкой в ДНР при помощи FPV-дронов. На одной из них была обнаружена гранатометная огневая точка, располагавшаяся прямо на передовой.