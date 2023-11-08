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07:19, 8 ноября 2023Бывший СССР

Российский спецназ совершил атаку дронами-камикадзе на позиции ВСУ в ДНР

Спецназ «Сибирь» атаковал дронами-камикадзе позиции ВСУ под Клещеевкой

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы российского спецназа «Сибирь» атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов (дронов-камикадзе) под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). На одной из позиций противника была обнаружена гранатометная огневая точка, располагавшаяся прямо на передовой, рассказал оператор БПЛА, передает РИА Новости.

«Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомет станковый — прим. «Ленты.ру») или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки», — отчитался российский военнослужащий. Два дрона атаковали огневую точку ВСУ, один из них попал рядом с замаскированным орудием, другой угодил в блиндаж.

В результате воздушной разведки ВС РФ обнаружили еще одну украинскую позицию и полностью уничтожили дроном блиндаж. По словам операттора дрона, ВСУ часто маскируют боеприпасы и технику мусором или маскировочной сетью.

Ранее сообщалось, что российская группировка «Восток» уничтожила до 70 бойцов ВСУ под Угледаром. Помимо живой силы, военные ВС РФ на южно-донецком направлении поразили две бронированные машины, танк и САУ «Гвоздика».

Оружие России
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      Александра Синицына
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