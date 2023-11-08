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05:16, 8 ноября 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром

МО РФ: российская группировка «Восток» уничтожила до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две бронированные машины, танк и САУ «Гвоздика» на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что основные потери ВСУ понесли под Угледаром и Старомайорским в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

«Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 16 беспилотниками одновременно. Все летательные аппараты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), однако обломки некоторых из них повредили стекла жилого дома, а также спровоцировали пожар в мебельном павильоне в поселке Первомайское.

Оружие России
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      Александра Синицына
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