МО РФ: российская группировка «Восток» уничтожила до 70 бойцов ВСУ под Угледаром

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две бронированные машины, танк и САУ «Гвоздика» на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что основные потери ВСУ понесли под Угледаром и Старомайорским в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

«Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 16 беспилотниками одновременно. Все летательные аппараты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), однако обломки некоторых из них повредили стекла жилого дома, а также спровоцировали пожар в мебельном павильоне в поселке Первомайское.