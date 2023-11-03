Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 16 беспилотниками одновременно

Mash: ВСУ попытались атаковать Крым 16 беспилотниками одновременно

В ночь на 2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать Крым 16 беспилотниками одновременно. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, дроны самолетного типа залетели на территорию Крыма со стороны Херсонской области. Все летательные аппараты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Воздушная тревога продлилась до 7:30 утра.

В результате обломки двух беспилотников повредили стекла жилого дома, а также спровоцировали пожар в мебельном павильоне в поселке Первомайское. Помимо этого, несколько дронов рухнули на ферму в Первомайском районе. Еще один беспилотник сбили над Черным морем вблизи села Оленевка. Также обломки летательного аппарата обнаружили в море возле севастопольского села Портовое.

Кроме того, канал выяснил, что фрагменты шести аппаратов упали недалеко от железной дороги и нефтебазы в Красноперекопском районе.

При этом, согласно официальной информации Минобороны России, утром 2 ноября над Черным морем и Крымом сбили шесть беспилотников ВСУ.

До этого, 1 ноября, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал что российские военные уничтожили множество воздушных целей над различными зонами полуострова. В тот же день в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу.