Российские ученые опровергли популярную идею об опасности вечной мерзлоты

Ученые ААНИИ не обнаружили подтверждений выбросов ртути из вечной мерзлоты

Ученые российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) опровергли популярную идею об опасности вечной мерзлоты. По сообщению представителей НИИ, они не смогли обнаружить подтверждений «катастрофическим выбросам» ртути из этой экосистемы при таянии. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале института.

Как сообщили в ААНИИ, такие выводы ученые сделали по итогам шестилетних исследований мерзлоты на архипелаге Шпицберген — в пробах не было выявлено превышения показателей.

«Концентрация ртути в современных экосистемах Шпицбергена вполне укладывается в природную норму, существовавшую до того, как человек начал активно менять среду обитания», — заявил Никита Демидов, старший научный сотрудник института.

Ранее ученые предрекли, что большая часть приповерхностной вечной мерзлоты может исчезнуть к 2100 году. Это предсказывает международная группа ученых, которые сравнили нынешние климатические тенденции с климатом планеты три миллиона лет назад.