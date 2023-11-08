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03:58, 8 ноября 2023Наука и техника

Российским военным в зоне СВО передали новые разведывательно-ударные дроны

Ростех: новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российским военным в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине передали новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников», они проходят боевую апробацию. Об этом сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех».

По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены доработки и настройки дронов, рассказали о статусе проекта в госкорпорации.

После требующихся процедур в корпорации примут решение о запуске дронов в серийное производство.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») передал российским военным новое оружие. Холдинг передал ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000. Специалисты провели тестовые стрельбы, контрольную проверку и откорректировали прицельные системы.

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      Марина Совина
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