Экономист описал будущее рубля

Экономист Кульбака предрек ослабление рубля в долгосрочной перспективе

Спрогнозировать курс на ближайшие несколько месяцев нереально, однако в долгосрочной перспективе рубль будет ослабляться, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. О будущем национальной валюты он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Сложность краткосрочного прогнозирования эксперт объяснил влиянием на курс многих факторов. «Валютный курс — это фактически цена, устанавливающаяся на валюту. Она зависит от того, какой будет спрос на валюту и какое будет предложение. Спрос на валюту невозможно прогнозировать, потому что он от большого количества факторов зависит, и предложение валюты невозможно понять, потому что мы не знаем ни как будет экспорт двигаться, ни как будет санкционная политика развиваться, поэтому прогнозирование курса, к сожалению, немножечко утопическая вещь», — высказался экономист.

В долгосрочном же периоде тенденция ослабления рубля продолжится, уверен Кульбака. «Здесь все проще. В долгосрочной перспективе валютный курс определяется, во-первых, уровнем инфляции в стране, а, во-вторых, производительностью труда. От ослабления никуда не деться, поскольку инфляция у нас выше, чем в Европе и Америке, и так будет продолжаться еще очень долго, и производительность труда у нас существенно ниже, чем в Европе и Америке», — пояснил он.

Поэтому тем, кто имеет свободные деньги и не собирается их тратить в ближайшие полгода-год, собеседник «Ленты.ру» посоветовал переводить их в наличные доллары или евро. «Почему в наличные? Потому что проблема российских банков заключается в том, что они очень сильно меняют свое отношение к валюте и даже не столько банки, сколько государство. А предсказать, как оно дальше поменяет правила игры, мы не можем», — заключил экономист.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что рубль начинает стабилизироваться на фоне увеличения предложения иностранной валюты. По его словам, сейчас фундаментальный курс находится в пределах 85-95 рублей за доллар.

