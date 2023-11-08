Глава КНР Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество в киберпространстве

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин считает необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик также призвал эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете и укреплять безопасность данных и защиту личной информации.

Си Цзиньпин подчеркнул, что следует уважать суверенитет в интернете, путь развития и модель управления интернетом каждой страны. Он также добавил, что необходимо соблюдать международные правила и воздерживаться от стремления к гегемонии в киберпространстве.

Ранее заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс заявила, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина.

В августе в МИД КНР рассказали, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин постоянно поддерживают стратегический диалог друг с другом в разных форматах.