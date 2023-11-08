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12:08, 8 ноября 2023Силовые структуры

СКР занялся взрывом автомобиля депутата Народного совета ЛНР

СКР: идет осмотр места взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следователи и криминалисты республиканского следственного управления СК России проводят осмотр места взрыва автомобиля депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, под днищем машины произошел взрыв неустановленного устройства. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Следователи уже назначали ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническую.

Теракт был совершен у дома полковника. Он не выжил. На Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года. Тогда также использовалось взрывное устройство, заложенное под его машину. В результате полковник и водитель получили ранения.

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