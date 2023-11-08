Снегоход с тремя россиянами ушел под лед

В Якутии снегоход «Буран» с тремя людьми ушел под лед, их еще не нашли

В Оймяконском районе Якутии снегоход с тремя людьми провалился под лед. Об этом сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.

Снегоход «Буран» провалился под лед в местности «Туостаах» в 25 километрах от села Оймякон — одного из «Полюсов холода», где температуры воздуха достигают самых низких значений на Земле.

На снегоходе находились мужчины в возрасте 67, 43 и 39 лет. Сотрудники экстренных служб их пока не обнаружили. Других подробностей о происшествии не приводится.

Река Индигирка, на которой под лед ушел снегоход, еще не до конца замерзла перед зимой. Температура воды там, согласно открытым данным, составляет в районе шести-семи градусов выше нуля.

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