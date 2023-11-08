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15:04, 8 ноября 2023Культура

Создатель культового аниме оправдался перед возмущенными финалом фанатами

Автор «Атаки Титанов» Хадзимэ Исаяма объяснил решение не менять финал аниме
Хадзимэ Исаяма

Хадзимэ Исаяма. Фото: Selbymay / Wikimedia

Создатель культовой манги и аниме-адаптации «Атака Титанов» (Shingeki no kyojin) Хадзимэ Исаяма оправдался перед возмущенными финалом фанатами. Его слова приводит газета The New York Times (NYT).

4 ноября состоялась мировая премьера заключительного эпизода финала аниме. Учитывая, что манга завершилась в 2021 году, некоторые поклонники «Атаки Титанов» ожидали, что финал экранной адаптации будет отличаться от книжной версии.

По словам Исаямы, он давно спланировал концовку произведения и практически ничего не исправлял. Он отметил, что историю прочитало и посмотрело огромное количество людей, и это привело к тому, что ему «была дана огромная сила», с которой автор чувствовал себя не вполне комфортно.

«Было бы здорово, если бы я мог изменить концовку. Написание манги должно приносить свободу. Но если бы я был совершенно свободен, то у меня была бы возможность изменить финал. Я мог бы изменить его и заявить, что хочу пойти в другом направлении. Но дело в том, что я был привязан к тому, что изначально задумал, когда был молод. Итак, манга стала для меня очень ограничивающим видом искусства, подобно тому, как огромные силы, которые приобрел Эрен, в конечном итоге ограничили его», — сказал мангака.

Ранее американский кинорежиссер объяснил загадочную концовку своего фильма «Начало».

События «Атаки титанов» разворачиваются в мире, где человечество вынуждено жить в городах, окруженных тремя стенами, которые защищают их от гигантских людоедов, называемых титанами. Сюжет повествует о судьбе главного героя Эрена Йегера, который клянется уничтожить всех титанов после того, как они разрушили его дом и лишили семьи.

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      Варвара Кошечкина
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