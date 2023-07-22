Кристофер Нолан объяснил загадочный финал фильма «Начало»

Режиссер Кристофер Нолан объяснил загадочный финал своего фильма «Начало»

Американский кинорежиссер объяснил загадочную концовку своего фильма «Начало». Об этом звезда рассказал в эфире подкаста Happy Sad Confused.

В конце знаменитой киноленты главный герой запускает маленький волчок. Так он пытался понять, в реальности он или в иллюзии.

«Суть кадра в том, что персонажу в этот момент все равно. Это нигилистический взгляд на финал, не так ли? Но герой идет дальше, чтобы просто провести время с детьми», — подчеркнул режиссер.

По словам Нолана, «это не эмоциональная двусмысленность, она интеллектуального плана».

Режиссер также уточнил, что для героя Леонардо Ди Каприо не имеет знамения, продолжит волчок свое вращение или нет. Для него самое важное, что он вернулся к своим детям, и ему удалось завершить собственное эмоциональное путешествие.

Ранее Кристофер Нолан отреагировал на решение своего коллеги Квентина Тарантино завершить карьеру. По мнению звезды, Тарантино принял такое решение, так как считает, что поздние работы кинематографистов зачастую не соответствуют их лучшим творениям.