Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:43, 19 июля 2023Культура

Кристофер Нолан отреагировал на решение Квентина Тарантино завершить карьеру

Variety: Кристофер Нолан прокомментировал решение Квентина Тарантино завершить карьеру
Кристофер Нолан и Квентин Тарантино

Кристофер Нолан и Квентин Тарантино. Фото: Rachel Murray / Getty Images

Режиссер Кристофер Нолан отреагировал на решение своего коллеги Квентина Тарантино завершить карьеру. Его цитирует Variety.

По мнению Нолана, Тарантино принял такое решение, так как считает, что поздние работы кинематографистов зачастую не соответствуют их лучшим творениям. «Поэтому [он] решил последовать по иному пути. И это подход настоящего синефила, ценящего историю кино», — заключил режиссер.

Ранее Тарантино поделился новыми подробностями своего последнего фильма «Кинокритик». Кинематографист описал новую работу так: это как если бы Трэвис Бикл был кинокритиком, подразумевая главного героя фильма Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года.

В конце марта Тарантино подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

    Российский «Ультиматум» получил гибернатор

    Россияне массово увлеклись самодельными зубными пломбами с маркетплейсов

    Россия сочтет передачу F-16 Киеву ядерной угрозой со стороны Запада

    В Госдуме ответили на намерение США ввести против Киргизии санкции из-за России

    В Москве спустя 26 лет раскрыли изнасилование и убийство подростка

    Суд защитил купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

    Названы страны с наибольшей популярностью удаленной работы

    Кристофер Нолан отреагировал на решение Квентина Тарантино завершить карьеру

    Эксперт рассказал о правильной технике отжиманий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости