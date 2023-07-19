Кристофер Нолан отреагировал на решение Квентина Тарантино завершить карьеру

Variety: Кристофер Нолан прокомментировал решение Квентина Тарантино завершить карьеру

Режиссер Кристофер Нолан отреагировал на решение своего коллеги Квентина Тарантино завершить карьеру. Его цитирует Variety.

По мнению Нолана, Тарантино принял такое решение, так как считает, что поздние работы кинематографистов зачастую не соответствуют их лучшим творениям. «Поэтому [он] решил последовать по иному пути. И это подход настоящего синефила, ценящего историю кино», — заключил режиссер.

Ранее Тарантино поделился новыми подробностями своего последнего фильма «Кинокритик». Кинематографист описал новую работу так: это как если бы Трэвис Бикл был кинокритиком, подразумевая главного героя фильма Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года.

В конце марта Тарантино подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму.