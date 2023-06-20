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18:06, 20 июня 2023Культура

Тарантино поделился новыми деталями своего последнего фильма

Тарантино поделился новыми деталями своего последнего фильма «Кинокритик»

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино поделился новыми подробностями своего последнего фильма «Кинокритик». Его цитирует Libération.

Кинематографист описал свою новую работу так: это как если бы «Трэвис Бикл был кинокритиком», подразумевая главного героя фильма Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года.

Ранее Тарантино рассказал, что его новая картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты происходит в Калифорнии в 1977 году. В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму.

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    Варвара Кошечкина
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