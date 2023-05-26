Последний фильм Тарантино будет посвящен кинокритику, пишущему рецензии для порно-журналов

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино поделился подробностями сюжета своего последнего фильма «Кинокритик». Об этом он сообщил в интервью Deadline.

Кинематографист рассказал, что картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты будет происходить в Калифорнии в 1977 году и будет основано «на парне, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».

Режиссер поделился, что в детстве наткнулся на такого рецензента в одном из журналов для взрослых. Его заметки показались Тарантино интересными, и он продолжил изучать их.

Он писал о популярных фильмах и был второстепенным критиком. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком Квентин Тарантино режиссер

Тарантино добавил, что изучил биографию кинокритика и выяснил, что тот умер в возрасте 30 лет из-за осложнений, связанных с алкоголизмом. Режиссер признался, что ни Леонардо ДиКаприо, ни Брэд Питт не подойдут для участия в его последнем проекте, так как слишком стары для роли.

Кинематографист подчеркнул, что у него есть мысли об актере, который мог бы справиться с ролью, однако отказался раскрывать его имя.

В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму «Кинокритик».

Ранее Тарантино назвал причины решения снять последний фильм в своей карьере.