Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:17, 26 мая 2023Культура

Квентин Тарантино поделился подробностями сюжета своего последнего фильма

Последний фильм Тарантино будет посвящен кинокритику, пишущему рецензии для порно-журналов
Квентин Тарантино

Квентин Тарантино. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино поделился подробностями сюжета своего последнего фильма «Кинокритик». Об этом он сообщил в интервью Deadline.

Кинематографист рассказал, что картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты будет происходить в Калифорнии в 1977 году и будет основано «на парне, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».

Режиссер поделился, что в детстве наткнулся на такого рецензента в одном из журналов для взрослых. Его заметки показались Тарантино интересными, и он продолжил изучать их.

Он писал о популярных фильмах и был второстепенным критиком. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком

Квентин Тарантинорежиссер

Тарантино добавил, что изучил биографию кинокритика и выяснил, что тот умер в возрасте 30 лет из-за осложнений, связанных с алкоголизмом. Режиссер признался, что ни Леонардо ДиКаприо, ни Брэд Питт не подойдут для участия в его последнем проекте, так как слишком стары для роли.

Кинематографист подчеркнул, что у него есть мысли об актере, который мог бы справиться с ролью, однако отказался раскрывать его имя.

В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму «Кинокритик».

Ранее Тарантино назвал причины решения снять последний фильм в своей карьере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео
Россиянам предложили досуг с уникальными подарками
На вооружение российской армии приняли СВЧ
На Западе назвали условие прекращения поддержки Украины
Стало известно о судьбе брошенной хозяином в аэропорту Шереметьево кошки
Столичный парфюмер рассказала о создании ароматов для картин великих художников
Оксана Самойлова рассказала о «жесточайшей» диете Джигана
Рябков отреагировал на инициативу сенаторов США по выходу из ДСНВ
Из российских онлайн-кинотеатров удалят мультфильмы Хаяо Миядзаки
Паралимпиец дал совет Костомарову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.