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10:30, 11 апреля 2023Культура

Тарантино назвал причины решения снять последний фильм в своей карьере

Режиссер Квентин Тарантино заявил об отсутствии мотивации снимать новые фильмы

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал, почему его предстоящий фильм «Кинокритик» станет последним в карьере. Об этом он сообщил в интервью La Vanguardia.

Кинематографист признался, что его больше не мотивируют съемки полнометражных проектов. «Что значит кино сегодня? Это то, что вы видите по телевизору? Это то, что вы видите на киноэкране? И как долго это длится в кинотеатре? Две недели? И потом это транслируется прямо на платформах?» — высказался режиссер.

Тарантино добавил, что создал расширенную версию серии проекта «Омерзительная восьмерка» для Netflix, а также отметил, что в будущем может заняться съемками телевизионных шоу, которые можно превратить в сериалы.

Кинодеятель подчеркнул, что планы о съемках шоу не имеют ничего общего с созданием полнометражных картин, а также признался, что сейчас хочет проводить больше времени со своей семьей.

Ранее Тарантино подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму «Кинокритик».

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Анастасия Астахова
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