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14:58, 8 ноября 2023Моя страна

Спасенного в российском регионе тигренка прооперировали

Спасенного в Хабаровском крае тигренка прооперировали

Кадр: Центр «Амурский тигр» / YouTube

Врачи прооперировали тигренка, которого спасли в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в центре «Амурский тигр», у животного было несколько травм. «Основная — косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Мы провели операцию и собрали кость при помощи пластины размером 7 на 0.5 сантиметра. Сейчас лапа зафиксирована, "котенку" назначено послеоперационное лечение, уход и покой», — сообщил ветеринарный врач Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных Иван Шахов.

Если послеоперационное лечение пойдет хорошо, то тигренка переведут в один из реабилитационных центров.

Ранее сообщалось, что в Амурском районе Хабаровского края спасли травмированного тигренка, попавшего в снежный плен. Детеныша нашли в сугробах недалеко от села Вознесенское. Местные жители вытащили его из снега, после чего вызвали охотнадзор. Тигренка показали ветеринарам.

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      Варвара Кошечкина
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