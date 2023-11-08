Стало известно об ударе ВСУ по больнице в Донецке

РИА Новости: ВСУ ракетами обстреляли больницу в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке. По предварительным данным, на территорию учреждения упали как минимум две ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

«Это больница (...), прилетело сюда, а второй взрыв я еще не знаю, где был», — рассказала сотрудница больницы Анжелика.

Сообщается, что одно из зданий было серьезно повреждено, при этом обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли три района Курской области. Так, в селе Успеновка зафиксировано четыре прилета, пострадавших нет. В одном домовладении повреждены окна, еще в двух — забор и ворота.