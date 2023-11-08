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15:20, 8 ноября 2023Россия

ВСУ обстреляли три района российского региона

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли три района Курской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три района Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Губернатор уточнил, что в селе Успеновка зафиксировано четыре прилета, в результате случившегося никто не пострадал. В одном домовладении повреждены окна, еще в двух — забор и ворота.

Кроме того, ВСУ обстреляли приграничные территории Рыльского района, пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Горналь Суджанского района, подробности произошедшего устанавливаются.

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      Варвара Родикова
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