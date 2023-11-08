ВСУ обстреляли три района российского региона

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли три района Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три района Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Губернатор уточнил, что в селе Успеновка зафиксировано четыре прилета, в результате случившегося никто не пострадал. В одном домовладении повреждены окна, еще в двух — забор и ворота.

Кроме того, ВСУ обстреляли приграничные территории Рыльского района, пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Горналь Суджанского района, подробности произошедшего устанавливаются.