ВСУ нанесли удар по селу Гуево в Курской области и лишили его электроснабжения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, из-за чего населенный пункт оказался без света. Об ударе и нарушении электроснабжения сообщил в своем Telegram-канале губернатор этого российского региона Роман Старовойт.

По заявлению губернатора, никто из жителей села не пострадал, однако в результате обстрела есть разрушения.

«Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы. В одном из домов осколками выбиты окна», — написал в блоге Старовойт.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.