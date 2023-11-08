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15:50, 8 ноября 2023Культура

Цыганов объяснил невозможность возвращения Пугачевой и Галкина в Россию

Поэт Цыганов заявил, что Пугачева и Галкин уже не вернутся жить в Россию
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Муж российской певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов объяснил, почему певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин (признан Минюстом России иноагентом), уже никогда не вернутся жить в Россию. Его слова приводит News.ru.

По мнению Цыганова, это связано с необратимым разделением общества. «Они не могут [вернуться], уже произошло разделение на людей и нелюдей, это видно. Это уже не зависит ни от нее, ни от правительства. Уже случилась та ситуация, [певец] SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дроновприм. "Ленты.ру") уже "нажал на красную кнопку". Ее нажали, и уже невозможно отыграть назад. Это точно, даже не на 99 процентов, я, конечно, могу ошибаться, но не хотелось бы», — сказал он.

Поэт также отметил, что никогда не был заинтересован в сотрудничестве с певицей, несмотря на то, что у него была возможность поработать с ней в прошлом. Цыганов подчеркнул, что предпочитает сотрудничать с теми, кого любит.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева тайно записала новый альбом во время своего визита в Россию.

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      Варвара Кошечкина
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