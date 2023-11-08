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15:05, 8 ноября 2023Культура

Алла Пугачева тайно записала новый альбом в России

Shot: Алла Пугачева тайно записала новый альбом во время своего визита в Россию

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Эстрадная певица Алла Пугачева тайно записала новый альбом во время своего визита в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По информации инсайдера, на следующий день после приезда в страну 74-летняя артистка направилась в Тверь в студию звукозаписи «Салам». Отмечается, что в свое время Пугачева записала там три полноценных альбома.

Основатель студии Игорь Лалетин лично встретил исполнительницу и записал с ней мини-альбом. Они успели поработать над тремя новыми песнями. Известно, что в студии «Салам» записывались такие звезды российской эстрады, как Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие.

2 ноября сообщалось, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Спустя несколько дней Пугачева покинула РФ.

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      Сергей Равин
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