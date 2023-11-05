Раскрыты подробности поездки Пугачевой из Пскова в Москву

Алла Пугачева ехала из Пскова в Москву в стандартном VIP-купе за 30 тысяч рублей

Российская певица Алла Пугачева ехала из Пскова в Москву не в отдельном вагоне, как она это делала раньше, а в стандартном VIP-купе с другими пассажирами. Билет в такой вагон стоит около 30 тысяч рублей. Такие подробности раскрыл Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По его данным, в столицу певица возвращалась в 12-местном вагоне класса люкс. В двухместном купе Пугачевой была своя душевая (но не кабина, а дырка в полу), полутороспальная кровать и персональный туалет. Одно место в таком стандартном вагоне, который регулярно курсирует по маршруту Псков — Москва, стоит около 30 тысяч рублей, и выкупить пассажир может минимум одно купе.

Отмечается, что ранее Пугачева для своих поездок использовала отдельный вагон с кухней, личным купе, душевой, купе для охраны и другими элементами дорожной роскоши, которыми обычные вагоны не оснащены.

4 ноября машина Пугачевой была замечена в Твери. Онавернулась в Россию 2 ноября. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области.

Комментируя возвращение Аллы Пугачевой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой законопослушный россиянин может свободно покидать родину и вернуться в любое время.

В конце октября Алла Пугачева вышла на связь впервые за четыре месяца. Исполнительница опубликовала серию фотографий с семьей. «Живем дальше», — написала исполнительница, а также закрыла комментарии к своей публикации.

23 октября стало известно, что Алла Пугачева покинула Израиль с сыном Гарри и дочерью Лизой. Отмечалось, что они планируют провести на Кипре ближайший год.