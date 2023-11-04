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09:31, 4 ноября 2023Культура

Автомобиль Пугачевой заметили в Твери

Автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий певице Алле Пугачевой, заметили в Твери

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Автомобиль марки Rolls-Royce, принадлежащий певице Алле Пугачевой, заметили в Твери. Об этом сообщает SHOT в Telegram со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, машину певицы заметили на въезде в Тверь со стороны Москвы днем в минувшую пятницу, 3 ноября. Уточняется, что Пугачева направлялась в Санкт-Петербург, чтобы посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым.

3 ноября сообщалось, что артистка покинула свой дом в подмосковной деревне Грязь и поехала в сторону Северной столицы. Утверждалось, что Пугачева вышла через задний двор замка, после чего села в черный автомобиль марки Rolls-Royce и уехала.

О том, что Пугачева вернулась в Россию, сообщалось 2 ноября. Артистка въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Отмечалось, что певица прибыла в Россию одна, без мужа, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Позднее стало известно, что Пугачева могла вернуться в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. Как сообщили в окружении артистки, в ходе визита она может попытаться помочь супругу решить вопрос со снятием статуса иностранного агента.

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      Олег Давыдов
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